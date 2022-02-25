Он призывает найти мирный выход из сложившейся ситуации, и тем самым проявить уважение к деятелям культуры, которые внесли вклад в развитие общества.

Российский комедийный актер, сценарист и музыкант Семен Слепаков выпустил видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Он напомнил о большой роли творчества в единении советского народа. "Дорогой Владимир Владимирович, что испытали бы все эти любимые нами деятели культуры, если бы увидели, к чему мы сейчас пришли, что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который родился в Одессе, с которым вы лично дружили, и произведения которого наверняка очень любите?" - сказал Слепаков на видео в своем Instagram.

Он также вспомнил Владимира Высоцкого, отметив, что музыкант не одобрил бы сложившуюся ситуацию: "Если бы Владимир Семенович писал песню о военной операции в Украине, то вряд ли ее посыл был бы таким же, как в других его военных песнях…".

Комик также вспомнил кинорежиссера Леонида Гайдая, писателей Аркадия и Бориса Стругацких, Александра Солженицына, предположив их возможную реакцию на происходящее.

"Вы, наверное, ответите, что они были бы не менее шокированы тем, что происходило на Донбассе. Это правда, но не уверен, что это для них оправдало бы то, что происходит на Украине сейчас", - заметил Слепаков.

Он закончил свое обращение просьбой найти мирный выход из сложившейся ситуации, и тем самым проявить уважение к деятелям культуры, которые внесли вклад в развитие общества.

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