Эстонию в этом году представляет молодая артистка Alika.

Представительница от Эстонии на Евровидении-2023 - 20-летняя Alika. Ранее она выступала во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил 24 канал. Оказалось, она принимала участие в шоу "Детская Новая волна". Тогда ей было 12 лет.

Также Alika пела на одной сцене с известными путинистами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Одно из выступлений можно найти на YouTube.

Стоит отметить, что в юном возрасте девочку отправили на выступление в Крым, и тогда она не могла самостоятельно принимать решение отказаться или поехать. Уже в осознанном возрасте артистка неоднократно выступала на большой сцене в поддержку Украины.

Например, однажды она перепела песню Океана Эльзы "Без бою". В одном из интервью девушка призналась, что Океан Эльзы - одна из ее любимых музыкальных групп.

Кроме того, в разных городах Украины у эстонки есть родственники, с которыми она регулярно поддерживает контакт.

"Вы все сильны и поддерживаете друг друга, не забываете об этом. Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни. Будьте сильны, люблю вас! Я верю, что скоро приеду в Украину, мирную Украину", - цитирует Алику 24 канал.

Alika - Bridges

Напомним, представительница Литвы на Евровидении трогательно обратилась к украинцам.

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