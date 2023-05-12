Артистка высказала свою поддержку нашей стране.

В 2023 году на Евровидении Литву представляет артистка Моника Линките. После второго полуфинала в ходе пресс-конференции Моника обратилась к украинцам. Она поблагодарила каждого гражданина, который сегодня борется на свободу.

"Я хочу поблагодарить каждого украинца, который борется за свободу всех, поскольку это не только ваша свобода, но и свобода всей Европы. Благодарю вас. Слава Украине", - сказала исполнительница.

Отметим, согласно голосованию зрителей, Моника прошла в финал и будет бороться за победу в гранд-финале 13 мая. Также в финале выступит украинская группа TVORCHI.

Видео дня

Евровидение-2023: прогноз букмекеров

Согласно прогнозам букмекеров, первое место может достаться Швеции. Эту страну представляет Loreen с песней Euphoria. Стоит отметить, что ранее Loreen уже побеждала на Евровидении. На втором месте может быть Käärijä из Финляндии, а на третьем - Украина.

Напомним, Мария Яремчук сорвала овации на сцене Евровидения.

Вас также могут заинтересовать новости: