Во время выступления эпатажного Achille Lauro не обошлось без сенсаций.

12 мая в Турине проходит второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022. Сан-Марино представляет эпатажный артист Achille Lauro с песней "Stripper". Музыкант запомнился довольно ярким выступлением, в ходе которого поцеловался со своим гитаристом.

Известно, что Lauro не любит, когда его оценивают по стереотипным стандартам уличного рэпа, поэтому всегда стремится проявить свою самобытность. Это можно понять по его выступлению на Евровидении - мужчина появился перед миллионами зрителей в обтягивающем черном сетчатом комбинезоне, расшитом стразами. Образ дополнила ковбойская шляпа.

А вот и момент пылкого поцелуя:

Напомним, что представители Украины Kalush Orcestra прекрасно выступили в первом полуфинале и прошли в финал Евровидения. Букмекеры прогнозируют им победу в конкурсе.

Вас также могут заинтересовать новости: