Группа произвела фурор на сцене конкурса.

Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале Евровидения 2022, который состоялся 10 мая в Турине.

На главной сцене самого масштабного песенного конкурса они представили свой хит Stefania. Их выступление было настолько ярким, что зрители аплодировали им намного громче, чем другим участникам.

Стоит отметить, что ранее букмекеры прогнозировали Kalush Orchestra громкую победу на конкурсе. Если до поездки в Турин на их победу ставили всего 42%, то в день первого полуфинала - 48%.

Так, украинская группа Kalush Orchestra попала в финал Евровидения 2022. Вместе с ними еще 9 претендентов на победу: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова, Нидерланды.

Напомним, Kalush Orchestra подорвали зал на Евровидении 2022.

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