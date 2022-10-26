Соответствующее письмо уже направили министру культуры РФ.

Телеведущая Жанна Бадоева, которая обрела популярность после съемок в украинском шоу "Орел и решка", молчит о войне и продолжает работать в стране-агрессоре. Недавно стало известно, что она возобновляет работу в своем шоу "Жизнь других" на одном из российских телеканалов.

Конечно, такое поведение Бадоевой вызвало негатив со стороны украинцев, да и россияне не в восторге от того, что телезвезда молчит о войне, им хочется еще больше крови и больше одобрений преступному режиму Кремля.

Так, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже направила письма министру культуры РФ Ольге Любимовой и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой выгнать Бадоеву из телеканала.

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Останину не устраивает то, что Бадоева молча спонсирует убийства украинцев. Вероятно, она хочет, чтобы телеведущая открыто поддержала путинский режим.

"Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение в качестве ведущей вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, выступающая против "специальной военной операции". Считаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира", – заявила Останина в комментарии StarHit.

Позиция Жанны Бадоевой относительно войны в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения Жанна Бадоева заявила, что ей страшно за близких, живущих в Украине под российскими бомбами. При этом она не назвала войну войной, и, уже тем более, не осудила диктатора Путина.

Затем она и вовсе замолчала, исчезнув из соцсетей. Совсем недавно она объявилась, и не с осуждением войны в Украине, а на одном из росТВ, где продолжила съемки своей программы.

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