Жанна Бадоева продолжает работать на страну-агрессора.

Украинская журналистка Алина Доротюк вспомнила о телеведущей Жанне Бадоевой, которая до сих пор работает на Россию и молчит о войне в родной Украине.

В инста-сториз Доротюк обнародовала фото Бадоевой и отметила, что страна должна знать своих "недогероев".

"Госпожа Жанна, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще – она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой ежедневно прилетают ракеты и не только", – написала Доротюк.

Интересно, что Жанна Бадоева не попадала в "черный список" артистов, которые молча поддерживают путинский режим. Вероятно, о ней просто забыли.

Отметим, Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов семья переехала в Киев.

В 2011 году Жанна стала ведущей программы "Орел и Решка" вместе со своим мужем Аланом Бадоевым. В 2012 году, после третьего сезона, она ушла из проекта; её заменила Леся Никитюк.

С 2015 года работает в РФ, в том числе на российских телеканалах, где ведет свои программы.

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