Телеведущая продолжает строить карьеру в России.

Известная телеведущая Жанна Бадоева объявилась на одном из российских телеканалов. Она будет вести продолжение своего шоу "Жизнь других".

Сообщается, что в первом выпуске нового сезона она побывала в мексиканском Канкуне, расположенном на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан.

То есть пока в Украине идет полномасштабная война, Бадоева продолжает работать в России и спокойно путешествовать по самым отдаленным точках мира. Несмотря на то, что телеведущая обрела популярность именно благодаря украинскому шоу "Орел и Решка", она предала Украину.

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Позиция Жанны Бадоевой по войне в Украине

Так, в первые дни российского полномасштабного вторжения она говорила, что ей страшно за близких, которые находятся в Украине, но при этом она так и не назвала Россию агрессором, а войну - войной.

После этого Бадоева на долгое время замолчала о войне в Украине и даже на какое-то время исчезла из соцсетей. Вероятно, чтобы избежать хейта в свой адрес.

Напомним, ранее на молчание Бадоевой о войне обратила внимание украинская журналистка Алина Доротюк. Она заявила, что телеведущая не попала в "черный список" артистов, так как о ней, вероятно, забыли.

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