Он также рассказал, когда в последний раз видел певицу.

Известный украинский продюсер и поэт Евгений Рыбчинский высказался о певице-предательнице Таисии Повалий.

Мужчина отметил, что последний раз он видел ее в 2013 году. Рыбчинский является автором многих песен, которые исполняла Повалий, например, "Цей дощ надовго" и "Чортополох". Однако поэт юридически запретил ей петь эти композиции дальше.

"Она действительно для Украины является абсолютно живым трупом. Ну, а если так случилось, то это надо принять и избавиться. Вы же мусор из дома выносите? Надо и это вынести", - отметил Евгений в программе ЖВЛ Представляет.

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Он также добавил, что сейчас сотрудничает с украинской певицей Кристиной Охитвой. Ей он пишет новые песни и считает, что через несколько лет она станет в Украине "новой Повалий", но с правильными смыслами.

"Песни же не виноваты, что их пел человек, который предал. Мы вдвоем с Кристиной Охитвой лучше, чем Повалий. Год, два - и это будет "новая Повалий" с одним только отличием - это "Повалий", которая пропагандирует украинство", - отметил Рыбчинский.

Напомним, ранее предательницу Таисию Повалий, которая поддерживает оккупантов и войну, будут судить в Украине.

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