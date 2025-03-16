Она показала кадры со свадебной церемонии.

Известная российская певица украинского происхождения Мари Краймбрери тайно вышла замуж. Ее избранником стал рэпер Давид Манукян.

Свадебные фото она опубликовала в своем TikTok сегодня, 16 марта. Однако, как пишут росСМИ, церемония состоялась еще в начале февраля в Москве.

"Муж и жена", - лаконично подписала фото Мари.

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К слову, на кадрах она стоит в длинном белом платье с фатой на голове. Новоиспеченные супруги демонстрируют на камеру свои обручальные кольца. Также заметен округлый животик предательницы, которая ждет первенца.

Кстати, сам Дава написал в сети о своем новом статусе так:

"В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад".

Позиция Мари Краймбрери относительно войны в Украине

Мари родилась в Кривом Роге. В украинском городе она жила до 18 лет, а затем переехала в Москву. После начала полномасштабной войны она ни разу публично не выразила свою позицию. Из-за молчания украинцы критикуют Мари, ведь ее родители продолжают жить в Украине и чувствуют масштаб российской агрессии. Однако пока РФ пытается уничтожить все украинское, она продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Напомним, ранее певица-предательница Ани Лорак вышла замуж за испанца.

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