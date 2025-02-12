Пара была вместе четыре года.

Российская певица украинского происхождения Анна Асти, которая недавно оконфузилась интимным видео с любовником в сети, разводится с мужем.

Как пишут росСМИ, официальный избранник предательницы Станислав Юркин уехал на отдых без нее.

"Супруга Анны Асти заметили на Бали на концерте Моргенштерна. Стас был один, без жены. Возможно, Асти просто перестраховалась и не ходит больше не в те двери, мало ли что. Но инсайдеры говорят, что после слива интимных фото и видео у пары все очень непросто", - пишут росСМИ.

Видео дня

Позже появилась информация, что Юркин взял с собой на Бали другую девушку, однако кто она - пока неизвестно. Сама же Анна не комментирует отношения с мужем.

Кстати, ранее предательница оправдывалась после "слива" видео, на котором занимается сексом не со своим мужем, а с его другом. Асти подчеркивала, что стала жертвой мошенников. Якобы они украли ее личные данные и шантажировали мужа. По словам предательницы, на видео была не она, а какая-то актриса.

К слову, Асти уже много лет живет в стране-агрессоре. В начале полномасштабного вторжения она находилась в Украине и видела все страшные преступления россиян. Однако выбрала для себя жизнь под триколором и поддерживает политику диктатора. За почти три года войны она ни разу не рассказала о войне и продолжает спонсировать российскую агрессию, зарабатывая там кровавые рубли.

Напомним, ранее Асти получила награду в РФ.

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