Предательница Ани Лорак внезапно покинула Россию

Она уехала за границу со своим бойфрендом.

Украинская певица Ани Лорак, которая продолжает свою карьеру в России и избегает высказываний о войне в Украине, покинула страну-агрессора.

В свой день рождения она отличилась циничным поступком - выпустила песню на украинском языке и уехала со своим бойфрендом Исааком Виджраку в Европу. Она будет отмечать свой праздник в Италии.

Интересно, что в песне "Бачила" на украинском языке поется о любви, но, как и в других её работах, в тексте полностью отсутствуют упоминания о войне в Украине.

Видео дня

Кроме того, в одном из видео, опубликованном её возлюбленным, можно увидеть Собор Санти-Джованни-е-Паоло — одну из крупнейших святынь Венеции. На днях певица также опубликовала фотографию с Исааком, на которой они, скорее всего, наслаждаются отдыхом за границей.

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ани Лорак не сделала никаких публичных заявлений о войне, что вызвало волну критики как в Украине, так и за ее пределами.

Несмотря на свою украинскую родину, певица продолжает выступать в России, избегая любых обсуждений политической ситуации или осуждения агрессии со стороны РФ.

Ее молчание по поводу событий в Украине воспринимается многими как предательство, и это привело к значительному падению ее популярности на родине.

Напомним, ранее Ани Лорак опозорилась на концерте в Москве.

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