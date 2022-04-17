Инна Приходько изобразила Оксану Марченко на пресс-конференции.

Телеведущая и супруга нардепа Виктора Медведчука - Оксана Марченко - стала посмешищем после того, как начала обращаться к властям и не только поспособствовать освобождению ее супруга, которого 12 апреля задержала СБУ.

Украинцы активно обсуждают Марченко и ее рвение помочь супругу. Так, украинская актриса Инна Приходько, известная по съемкам в фильме "Скажене весілля", сняла видеоролик, в котором высмеяла телеведущую.

"Добрый вечер, мы с Украины. После такого количества положительных реакций от вас, я стала счастливее от того, что вы, мои дорогие, стали больше улыбаться! А именно это и было целью. Поэтому вот вам продолжение. Тем более, Оксана Марченко и дальше дает повод для творчества", - подписала ролик Приходько.

Напомним, ранее "новое" лицо Оксаны Марченко шокировало украинцев. Ее обвинили в злоупотреблении пластическими операциями.

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