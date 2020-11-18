Позитив приспустил штаны / instagram.com/positiff
Блогер, иллюзионист, участник команды Magic Five Дима Евтушенко опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстал с артистом Позитивом.
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На снимке ребята приспустили штаны и показали попу. Это фото было сделано во время съемок шоу "Где логика?".
"Хочу попу как у Ким. Короче, главное сам поспорил, сам проиграл, сам выполнил", - написал Евтушенко.
Фанаты восприняли этот снимок с юмором. Они отметили, что фото получилось классное.
"Ахаха, голожопики", "Скромняшки", "Милота", - написали фанаты.
Позитив приспустил штаны / instagram.com/evtushenko_dima
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