Известная украинская певица и актриса скончалась 8 октября.

Сегодня не стало легендарной артистки Нины Матвиенко. Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики, голосом певицы "радовалась и плакала Украина". УНИАН предлагает послушать лучшие песни Матвиенко.

"Квітка душа"

Нежную песню Матвиенко впервые исполнила в 2004 году для мюзикла "Сорочинский ярмарок". После этого она быстро стала хитом, а мелодию трека с первых нот могут узнать почти все украинцы.

"Ой, летіли дикі гуси"

Украинскую песню в 1969 году написали поэт Юрий Рыбчинский и композитор Игорь Поклад. Впервые она была опубликована в 1972 году. Песня в исполнении Нины Матвиенко считается народной.

"Летіла зозуля"

Украинская народная песня вызывает немало печальных эмоций. Матвиенко передала всю боль и грусть, что дало тексту о кукушке новое дыхание. После 24 февраля 2022 года песня еще сильнее отозвалась в сердцах украинцев.

"Чарівна скрипка" ("Сіла птаха")

Поэт Юрий Рыбчинский и композитор Игорь Поклад создали и эту песню. Она считается очень драматичной и стала "визитной карточкой" Матвиенко. Изначально у песни была немного другая мелодия, а с годами она получила более медленный ритм.

"Прийшла весна" ("Веснянка")

Эту песню Матвиенко исполняла вместе с хором имени Веревки. Позитивная и жизнеутверждающая мелодия, а также веселый текст, сделали трек настоящим народным хитом.

Напомним, о смерти Нины Матвиенко сообщила ее дочь Антонина. Детали и подробности она пока не разглашает.

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