На одном из YouTube-каналов появилась информация о смерти украинского продюсера и рэпера Потапа. В ролике говорится о том, что артист отошел в мир иной.
"Трагическая гибель артиста, который обрел мировую популярность под псевдонимом Потап, стала неожиданной и шокирующей для его поклонников и коллег. Жизнь артиста прервалась мгновенно, оставив пустоту и грусть в сердцах его близких поклонников", - говорится в видео.
Артист не смог пройти мимо этой "срочной новости" и отреагировал на нее в своих социальных сетях.
Потап разместил на своей странице в Instagram скриншот этого видео и добавил эмодзи в виде сложенных при мольбе рук.
Как отреагировали пользователи сети
Стоит отметить, что поклонники продюсера не оценили такой юмор. Тем более, этот пост появился в его блоге первого апреля - в День шуток. Поэтому сеть сразу же отметила, что у артиста плохое чувство юмора. Они пишут:
- "Как жаль этого добряка"
- "Какой Потап, такой и юмор"
- "Первое апреля. А так вообще таким не шутят"
- "Странное чувство юмора в такое время"
Напомним, ранее известная певица рассказала о случайной встрече с Потапом.