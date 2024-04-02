Артист и сам пошутил по этому поводу.

На одном из YouTube-каналов появилась информация о смерти украинского продюсера и рэпера Потапа. В ролике говорится о том, что артист отошел в мир иной.

"Трагическая гибель артиста, который обрел мировую популярность под псевдонимом Потап, стала неожиданной и шокирующей для его поклонников и коллег. Жизнь артиста прервалась мгновенно, оставив пустоту и грусть в сердцах его близких поклонников", - говорится в видео.

Артист не смог пройти мимо этой "срочной новости" и отреагировал на нее в своих социальных сетях.

Потап разместил на своей странице в Instagram скриншот этого видео и добавил эмодзи в виде сложенных при мольбе рук.

Как отреагировали пользователи сети

Стоит отметить, что поклонники продюсера не оценили такой юмор. Тем более, этот пост появился в его блоге первого апреля - в День шуток. Поэтому сеть сразу же отметила, что у артиста плохое чувство юмора. Они пишут:

"Как жаль этого добряка"

"Какой Потап, такой и юмор"

"Первое апреля. А так вообще таким не шутят"

"Странное чувство юмора в такое время"

Напомним, ранее известная певица рассказала о случайной встрече с Потапом.

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