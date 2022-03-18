По словам Ступки, странно, что Антонина Паперная никак не комментирует войну в Украине.

Украинский актер Дмитрий Ступка на YouTube-канале блогера Ростислава Калацинского "проехался" по Антонине Паперной, которая живет в России и никак не комментирует войну в родной Украине.

По его словам, династия Сумских имеет весомое значение в Украине и для него странно, что дочь Ольги Сумской молчит по поводу войны в нашей стране. Хотя сама Ольга активно поддерживает ВСУ.

"Если честно, конечно я удивлен. Ее мама, и, кстати, моя киномама, мы много снимались с Ольгой, очень ее уважаем и любим, она друг нашей семьи. С Антониной Паперной я также знаком. Немного странно, потому что мама высказывает свою позицию и поддерживала моего одноклассника, который, к сожалению, погиб – Пашу Ли. Она активно поддерживает ВСУ и украинцев, а дочь никак не высказалась, это действительно жаль и странно", – сказал Ступка.

Он добавил, что сейчас молчание - это самое страшное, что может быть.

"Ведь династия Сумских не менее почитаема в Украине, чем наша династия – Ступки. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать от нее хоть какое-то мнение. Молчание – это самое страшное сейчас, что может быть", – добавил актер.

Также Дмитрий обратился к супругу Антонины, российскому актеру Владимиру Яглычу с просьбой пообщаться со своей тещей. Ведь она как никто другой может рассказать ему правду о войне в Украине.

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