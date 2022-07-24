По словам актрисы, Повалий перешла грань возможного.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая с первых дней вторжения России ведет информационную войну, высказалась о предательнице Таисии Повалий, перешедшей на сторону зла.

Актриса в эфире FreeDom отреагировала на выступление Повалий 9 мая в Москве, где та спела песню "Рідна мати моя".

"Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - высказалась Сумская.

Также она ответила на вопрос журналистов, есть ли еще какие-то украинские артисты, которые ее разочаровали.

"Понимаете, я даже не хочу их слышать. Я не общаюсь с ними. Уже поздно что-либо говорить. Это такой больной вопрос, который постоянно накапливается. Тем не менее надо было говорить раньше (когда началась война в Украине, - УНИАН). Самые известный люди, первый эшелон, от которых отчасти зависит общественное мнение никак не высказывались, хотя могли сделать это в самом начале. И те страницы, которые закрыты для нас, об этом свидетельствуют". - добавила Сумская.

Также она отметила, что антивоенные призывы вроде "Нет войне!" - это ни о чем. В этом нет конкретики.

"А зачем взывать их к чему-то? Мы уже поняли за кого они", - сказала актриса.

Напомним, ранее предательница Таисия Повалий на украинском заговорила о любви к Беларуси и "сложных временах".

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