По словам Андрей Потапенко, все эти сообщения его нисколько не пугали.

13-летний сын украинского рэпера Алексея Потапенко (псевдоним – Потап) Андрей Потапенко рассказал о хейтерах и угрозах в сети.

Как он относится к таким сообщениям, парень рассказал в интервью программе "Звездный путь".

"Мне с угрозами писали, что меня найдут, убьют. Говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь", "На таблетках будешь жить", "Я тебя найду, потому что ты меня просто бесишь", – рассказал Андрей.

Он отметил, что все эти угрозы его не пугали.

Читайте также"Вот это уровень": Потап потроллил возвращение легендарной группы АВВА"Ну, это же бред… Из-за того, что просто бесят – не бьют".

Кроме того, Андрей Потапенко признался, что звездность родителей ему больше мешает.

"Большинство друзей со мной общается только из-за того, что я – сын Потапа", – уверен парень.

Ранее сообщалось, что Потап подарил сыну на день рождения криптокошелек с биткоинами.

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Автор: Катерина Шварц