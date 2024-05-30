Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк: 'Весело было выставлять украинок тупыми?'

Он резко отреагировал на смерть российской актрисы.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, высмеял смерть российской звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

На своей странице в Instagram он опубликовал "историю", в которой обратился уже к покойной актрисе.

"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", - написал Потап и добавил фото Заворотнюк из сериала, в котором она регулярно высмеивала Мариуполь.

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Смерть Анастасии Заворотнюк - что известно

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Она не смогла побороть онкологию, от которой страдала последние несколько лет.

Известно, что звезде делали операции, а также она проходила курс химиотерапии. Однако ничего не помогло актрисе выздороветь.

Несколько лет Заворотнюк не появлялась на публике, так как комплексовала из-за своего внешнего вида. Умерла она в своем трехэтажном доме, который успела переписать на своих детей.

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