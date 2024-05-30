Знаменитость боролась с тяжелой болезнью.

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" не смогла побороть болезнь.

Как известно, актриса длительное время боролась со сложным заболеванием - рак. Анастасия давно не появлялась на публике, поскольку ее состояние постоянно ухудшалось. А месяц назад российские СМИ сообщили, что Заворотнюк впала в кому.

Знаменитость умерла на 54-м году жизни из-за злокачественной опухоли головного мозга. Новость о смерти актрисы сообщили на ее странице в Instagram.

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"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после длительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - говорится в сообщении.

Смерть звезды также подтвердила ее дочь Анна Заворотнюк. Она опубликовала сообщение в соцсети.

"Вчера ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мама, ты лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя счастливой, любящей и невероятной. Моя душа всегда с тобой", - указала дочь.

Что известно о Заворотнюк

В начале своей карьеры Анастасия играла в театре, однако настоящую популярность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". В ситкоме женщина сыграла няню Викторию, которая родом из Мариуполя.

Также знаменитость попробовала себя в роли ведущей во многих телевизионных шоу. Более того, неоднократно она была в составе жюри на различных проектах.

Об онкозаболевании Заворотнюк стало известно в 2019 году. Тогда ее госпитализировали в больницу с диагнозом глиобластома - злокачественная опухоль мозга. Болезнь изменила актрису и поэтому она начала вести затворнический образ жизни, потому что стеснялась показываться публике. У звезды осталось трое детей - 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.

Напомним, ранее муж онкобольной Заворотнюк закрутил роман на стороне.

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