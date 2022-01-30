Потап неудачно пошутил над певицей, поэтому ему пришлось извиниться перед ней.

Еще летом на музыкальном фестивале Atlas Weekend журналисты задали вопрос Алексею Потапенко по поводу его коллеги Тины Кароль. Тогда он решил пошутить и сказал: "Кто это такая?" Другие участники группы поддержали его и продолжили коверкать имя звезды.

Позже Тина Кароль решила отреагировать на эту неудачную шутку, и запостила у себя в сториз отрывок с группой MOZGI и написала: "Амнезия? Почему стыдно мне? Название группы полная противоположность действительности".

После такой реакции Тины Кароль, Потап решил извиниться. В программе "Невероятная правда о звездах" он сказал, что это было всего лишь неудачная шутка.

Читайте такжеПугачева в домашнем образе потроллила Галкина (видео)"Как можно забыть, кто такая Тина Кароль?! Это то же, что забыть, кто такой Иисус Христос. Это такая просто шутка была. Опять неудачная. Пришлось лично просить прощение. Извинился, да", – сообщил музыкант.

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