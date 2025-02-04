Рэпер также рассказал о своем бизнесе в Испании.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который во время полномасштабного вторжения выехал за пределы Украины, ответил, почему сейчас живет в Барселоне.

На днях Потап опубликовал в своем Instagram новое видео. В нем на английском языке рэпер объясняет, почему решил жить именно в Испании. По его словам, эта страна вдохновляет его на творчество и там живет много креативных людей.

"Барселона - это благословенное место. Здесь сочетается море, музыка, культура, прекрасный аэропорт. Отсюда очень легко добраться куда угодно. Барселона - город творческих людей, поэтому именно здесь, друзья, я живу", - сказал Потап в своем Instagram.

Видео дня

Он также добавил, что успел открыть бизнес в испанском городе. Уже шесть месяцев там работает его компания "Mozgi International".

"Уже как полгода мы официально открыли офис в Барселоне, так что "Mozgi Group" стала "Mozgi International", - отметил исполнитель и добавил, что планирует отрывать офисы еще в Лондоне и Майами.

К слову, во время войны Потап часто получает хейт от украинцев за свои одиозные выходки. Однако рэпер не реагирует на критику и решил ориентировать свое творчество на иностранную аудиторию. Например, недавно он сменил свое сценическое имя на Slavic Balagan и выпустил новую песню "Trumpumpum".

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и прокомментировала смену его псевдонима.

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