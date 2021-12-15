Также рэпер хотел бы иметь общий бизнес с Владимиром Дятлом.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко рассказал, что бывший бойфренд его супруги Насти Каменских - Владимир Дятел - в Николаеве открыл бизнес. Мужчина вместе со своим партнером занимается изготовлением суши. Однажды Потап и Настя посетили их заведение и им очень понравилось. В результате они предложили Владимиру открыть кафе в Киеве и пообещали взять на себя все финансовые расходы.

Об этом он сказал в программе "Звездный путь".

Читайте также"Между нами химия": Астафьева неожиданно прокомментировала отношения с известным блогеромК слову, Настя Каменских и Владимир Дятлов встречались несколько лет, но расстались в 2009 году. Их любовь не смогла выдержать расстояние, но Владимиру пришлось уехать к своей бабушке, попавшей вместе с ними в ДТП.

За три года до этого Дятлов со своей семьей и Настя ехали в авто. Тогда на трассе их машина перевернулась восемь раз, вся семья Дятлова погибла, а Настя получила тяжелые травмы. Несмотря на страшное событие экс-влюбленные поддерживают дружеские отношения.

Напомним, Потап и Настя Каменских хотят еще раз отметить свою свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич