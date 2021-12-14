Певец мечтает сделать празднование свадьбы ежегодной традицией, благодаря которой можно будет собирать деньги на благотворительность.

Продюсер и солист группы MOZGI Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) рассказал о том, как он и его жена Настя Каменских отметят третью годовщину своей свадьбы. Оказалось, артисты хотят провести пышное торжество, гостем которого сможет стать любой, у кого есть возможность заплатить за вход 5 тысяч долларов (около 135 тысяч гривень).

В интервью "Звездному пути" Потап рассказал о том, что он и его супруга хотят отмечать радостное событие каждый год. Торжество они планируют превратить в благотворительную вечеринку.

23 мая Потап хочет провести масштабную вечеринку, на которой выступят мировые звезды. Продюсер планирует устроить благотворительный концерт, куда он мечтает пригласить репера Snoop Dogg. Вход на такую вечеринку будет стоить 5 тысяч долларов.

"Каждый год, 23 мая, мы в Киеве будем устраивать нашу очередную открытую свадьбу. Но свадьбу в виде благотворительного мероприятия, на которое будем привозить каких-то крутых артистов, например, Snoop Dogg", - рассказал о своих планах Потап.

Все вырученные деньги артист и его жена отдадут на благотворительность. По словам Потапа, он очень хочет воплотить эту идею в жизнь. Если у него получится провести такую вечеринку, то весь 2022 год он будет считать "классным".

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко