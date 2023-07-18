Он сказал, что организаторы феста не сдержали свое обещание.

Популярный певец Макс Барских, который сейчас активно переводит свои песни с русского языка на украинский, отреагировал на свою замену на музыкальном фестивале в Молдове.

Так, вскоре в Кишиневе должен состояться фестиваль Summer Fest. Изначально одним из заявленных артистов был Макс Барских, однако после новости о том, что с ним на одной сцене будет выступать российский певец Валерий Меладзе, он отказался от участия.

Барских заявил, что примет участие в фестивале только после того, как Меладзе заменят на другого артиста. Однако организаторы решили оставить российского артиста в лайн-апе, а вот Макса они заменили.

Видео дня

"Друзья, сообщаю, что не буду выступать в этом году на фестивале Summer Fest в Кишиневе. Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание по поводу изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится", - написал Барских на своей странице в Instagram.

Как отреагировали пользователи сети

"Пусть и дальше слушают молчунов. Ты все сделал правильно"

"Спасибо за позицию"

"Горжусь тобой"

Напомним, подобная ситуация произошла и со Светланой Лободой. Она также отказалась выступать на одной сцене с Меладзе. В итоге ее убрали из лайн-апа фестиваля.

Известно, что вместо Лободы и Барских на сцене Summer Fest в Кишиневе выступят группа "Би-2" и рэпер Т-Fest.

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