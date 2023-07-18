Организаторы феста заменили артистов, несмотря на то, что многие покупали билеты именно на них.

Организаторы фестиваля в Молдове заменили артистов Макса Барских и Светлану Лободу на белорусско-российскую группу "Би-2" и украинского рэпера Т-Fest.

Изначально Барских и Лобода подтвердили свое участие в музыкальном фесте, однако после того, как узнали об участии российского певца Валерия Меладзе, поставили организаторам ультиматум - или они, или он. Как известно, организаторы решили все же оставить Меладзе.

В связи с этим в сети разгорелся настоящий скандал. Пользователи забросали афишу фестиваля гневными комментариями:

Видео дня

"Какой фест? Какой Меладзе? Позор"

"Клоуны"

"Что за бред? Когда покупались билеты, был опубликован другой список артистов, а сейчас все изменили"

"Где Макс Барских? Где Лобода?"

"Билеты в основном продавались из-за Барских и Лободы. А организаторы сделали приоритет в пользу Меладзе. Ну, а Меладзе мог и отказаться в пользу украинских артистов. Но честь, видимо, это не про него"

Стоит отметить, что организаторы пригласили рэпера Т-Fest, который несмотря на полномасштабное вторжении РФ в Украину принципиально продолжает петь на русском языке.

Напомним, Макс Барских отказался выступать на одной сцене с Меладзе.

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