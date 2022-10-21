Недавно экс-участница группы "НеАнгелы" заявила, что эта композиция - "кринж-трек".

Недавно сольный исполнитель Positiff выпустил совместную с Анной Тринчер песню под названием "Який ти козак". Несмотря на то, что она мгновенно начала набирать обороты и покорила социальные сети, нашлись и те, кому она не понравилась.

Например, бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что это "кринж-трек". Также они с Анной Тринчер обменялись не очень приятными комментариями в адрес творчества друг друга.

Positiff к такой критиче относится довольно спокойно и объяснил свою позицию.

"Я помню, что у меня до этого вышел дуэт с Настей Балог и он назывался "Додому". И он вышел в тот самый день, когда вышел, я так понимаю, клип и у Каминской, который назывался "Додому" тоже. Я думаю, что я что-то догоняю ее, как-то к ней залажу", — предположил Positiff в программе "Слава+Таня".

Также он ответил на упреки Славы в адрес того, что композиция якобы получилась не очень соответствующей современным музыкальным трендам.

"Песня не задумывалась как таковая, что нужно читать текст и задумываться над содержанием, над глубоким смыслом. Все мы понимаем функцию такого трека. Есть треки, где ты действительно вкладываешь какой-то смысл, а здесь развлекательная, очень веселая, ободряющая песня для казаков и казачек. Там же все просто. Там мотив, понятно, что там текста… Там наверняка дольше играет проигрыш. Это танцевальный трек", - прокомментировал Positiff.

Анна Тринчер и Positiff - "Який ти козак": видео

Напомним, Positiff рассказал о своей новой любви.

Вас также могут заинтересовать новости: