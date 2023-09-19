Актриса пришла проститься с другом в пьяном виде.

Российская актриса Юлия Захарова, получившая известность благодаря съемкам в комедийном сериале "Счастливы вместе", пришла на похороны своего друга в нетрезвом состоянии и начала всех посылать.

Как сообщают росСМИ, инцидент произошел на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина.

Так, Захарова заявила, что не верит в смерть друга, она уверяет, что общалась с ним две недели назад, и Вячеслав был абсолютно здоров.

Кроме того, она просила у людей, пришедших почтить память артиста, дать ей зажигалку, чтобы она смогла подкурить сигарету.

К слову, Гришечкин шесть лет страдал от последствий пережитого инфаркта. Накануне смерти у него случился сердечный приступ, после которого он скончался.

Стоит отметить, что Юлия Захарова за последние годы очень изменилась. Заметно, что она злоупотребляет алкоголем. Вероятно, именно это и стало причиной, почему ее не будет в продолжении сериала "Счастливы вместе".

Кроме того, 43-летняя актриса поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину и преступный режим Кремля.

Напомним, певец Игорь Николаев перенес сложную операцию.

Вас также могут заинтересовать новости: