Первый год большой войны им было очень сложно, говорит Пустовит.

Популярная украинская актриса Анастасия Пустовит в начале большой войны начала заниматься волонтерством, а ее возлюбленный пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Как признается девушка, у них немного времени, чтобы побыть вдвоем. В первый год полномасштабного вторжения им было крайне трудно, но впоследствии стало немного легче.

Анастасия старается быть поддержкой для своего любимого, который сейчас на фронте. При каждой возможности она едет в Запорожье, которое стало городом встреч для них.

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"Как только у меня выпадают выходные, а у него - возможность вырваться на несколько дней на передышку, сразу еду к нему. Так живем уже три года. Первый год было трудно, особенно, когда он был пехотинцем, в полях. Сейчас уже немного легче. Слава богу, мы имеем возможность увидеться. В нынешних условиях это огромный подарок для нас", - поделилась Анастасия в интервью Viva.

Также она добавила, что сейчас пытается вернуться к актерству, ведь последние годы была отдана волонтерству.

"Сейчас я пытаюсь возвращаться к актерской профессии, потому что последние два с половиной года я была больше сосредоточена на волонтерстве. Но ведь мне надо за что-то жить, актерство - это мой хлеб. Сидеть на шее у родителей или своего парня для меня недопустимо. И для стабилизации моего психологического состояния тоже очень важно немножечко дать себе жизнь, кроме войны, не так глубоко быть погруженной в нее. Но волонтерские проекты я не оставляю", - рассказала актриса.

Напомним, ранее Анастасия Пустовит ответила, готова ли идти на фронт.

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