Известный украинский комик пополнил ряды ВСУ

Теперь он будет защищать Украину с оружием в руках.

Украинский комик и участник проекта "Подпольный стендап" Сергей Чирков вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Эту информацию опубликовали на странице "Армия TV" в Facebook.

Сообщается, что Сергей сейчас проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров.

Незадолго до мобилизации Сергей вместе с продюсером и телеведущей Ярославой Кравченко участвовал в преодолении полосы препятствий 3-й ОШБр. Процессом руководил военный с позывным "Роджер", который принимал участие в обороне Киевщины и Мариуполя, был в плену и затем вернулся.

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Этот этап подготовки, включавший преодоление полосы препятствий, предназначен для тех, кто хочет присоединиться к 3-й ОШБр, а также для гражданских, готовящихся к мобилизации. После этого Чирков пополнил ряды украинских военнослужащих и теперь он будет защищать Украину от российских оккупантов на фронте.

Однако сам Сергей Чирков пока не делал никаких публичных заявлений по поводу своего решения.

Напомним, ранее известная украинская актриса пополнила ряды ВСУ. Рита Бурковская объяснила, почему решила стать на защиту государства.

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