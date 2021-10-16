Влад Яма говорит, что был против этого решения.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма и его супруга Лилия Яма приняли какое-то серьезное решение. Какое именно они не уточнили, тем самым еще больше заинтриговав своих поклонников. Сам Влад отметил только то, что долго был против этого решения.

Фанаты предположили, что пара планирует родить второго ребенка. Так как они уже воспитывают сына Леона, возможно, уже решились и на девочку.

"Пополнение в семье", "Родить доченьку", "Родить девочку - мамину копию", "Намек на беременность?", "Ждешь второго ребенка?", - заинтригованы поклонники.

Интересно, что такой посыл Лилия сопроводила романтическим фото с мужем.

Читайте такжеМама Дана Балана показала его 89-летнюю бабушку (фото)Напомним, ранее Влад Яма раскрыл причину скандалов с женой.

Влад Яма и Лилия Яма: история отношений

Пара познакомилась в одном из ночных клубов. Влад неоднократно рассказывал, что они протанцевали вместе всю ночь и поняли, что больше не хотят расставаться.

И вот уже семь лет они состоят в официальном браке. Супруги воспитывают сына Леона, с которым часто путешествуют.

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Автор: Диана Могилевич