Супруга танцора не стала отмалчиваться и тоже рассказала, что ее раздражает в муже.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма и его супруга Лилиана уже семь лет в браке. Оказалось, в их отношениях случались скандалы, даже сейчас между супругами возникают разногласия. Артист раскрыл причины проблем, из-за которых они могут спорить.

Откровенными деталями о личной жизни Влад Яма и его жена поделились в интервью Славе Плюс для "Люкс ФМ".

Яма не скрывает, что иногда у него возникают споры и разногласия с женой. Однако сейчас между ними уже нет таких скандалов, которые возникали ранее. По словам танцора, в первые годы отношений у них были "серьезные кризисы".

Причина скандалов, которые возникали между Ямой и его женой, довольна банальна. Между ними была ревность, также нередко появлялись претензии. Сейчас все в прошлом, хореограф считает, что в начале отношений он был слишком молод, а теперь все хорошо.

Однако даже после семи лет брака Яма видит в жене особенности, которые его раздражают. По словам танцора, его супруга медлительна, из-за этого он может злиться. В ответ на это Лилиана Яма ответила, что она видит в муже такую же проблему.

Читайте также"В джакузи": Влад Яма показал страстные фото с женой спустя 7 лет бракаТакже хореограф в шутку добавил, что супруга всегда повторяет его слова. Пара комментировала тему ссор и скандалов с улыбкой, они явно переросли фазу постоянных обид, теперь они наслаждаются совместной жизнью и мудро поступают в моменты недопониманий.

Иногда жена Ямы обижается, что он уделяет ей мало времени. Танцор может не заметить новый макияж супруги, из-за усталости ему не всегда хочется общаться или говорить избраннице комплименты. Сам Яма принимает претензии и признает, что подобные ситуации случаются.

У супругов подрастает сын Леон, однако на этом пара не планирует останавливаться. По словам Ямы, им "хочется гавриков". Как скоро в их семье случится пополнение - танцор не рассказал.

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Автор: Полина Кузенко