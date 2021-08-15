Компанию певице составил ее продюсер Михаил Ясинский.

Известная украинская певица Оля Полякова побывала на открытии Одесского международного кинофестиваля.

Фото с красной дорожки она опубликовала в своем Instagram.

Компанию ей составил ее продюсер Михаил Ясинский.

"Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!" – отметила певица в подписи к фото.

На публику Полякова вышла в черно-белом наряде от украинского дизайнера Андре Тана. При этом певица собрала волосы в высокий хвост.

"Идеальная Оля", "Шикарная", "Сногсшибательная", "Даже помолодела", "В таком образе вы выглядите лет на 10 моложе", "Прям не узнать", – отметили подписчики в комментариях.

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Автор: Катерина Шварц