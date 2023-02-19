Сейчас Роман не только артист, но и примерный семьянин.

Впервые о Романе Веремейчике украинцы услышали 11 лет назад на талант-шоу "Х-Фактор". Смазливый парень вышел на сцену и покорил исполнением песни группы "Океан Эльзы" - "Така як ти".

Он настолько проникновенно исполнил этот романтический хит, что зал пришел в восторг. Ему аплодировали стоя, а члены жюри с замиранием слушали его неповторимый голос. Тогда же стало известно, что помимо вокального таланта, у Романа еще и есть талант разгадывать сложные задачи.

Этим воспользовался продюсер Игорь Кондратюк. Он сказал, что пропустит Веремейчика дальше, если он разгадает загадку.

"Участник тренировочного лагеря, который на отборе пел песню "Така як ти"", - сказал Кондратюк.

Будущий артист недолго думал и выдал: "Я". Он правильно ответил, получил четыре "да" и счастливым отправился домой. Он дошел до прямых эфиров, но победить ему так и не удалось. Однако его голос, харизма и внешние данные надолго запомнились украинцам.

Сейчас же он продолжает писать музыку, выступать в составе группы LUMIERE, но на каких-то масштабных концертах не появляется. Недавно он выпустил клип на песню "Вільні", посвященную украинскому народу, который вынужден бороться с российской агрессией.

Известно, что Веремейчик женился, а 8 февраля 2022 года у него родилась дочь Агата.

Напомним, что стало со звездой "Х-Фактора" Андреем Мацевко.

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