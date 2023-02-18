Мужчина трижды пытался пробиться на большую сцену через талант-шоу.

Об уроженце Ивано-Франковской области Андрее Мацевко Украина узнала больше десяти лет назад, когда тот пришел на "Х-Фактор". Тогда над его вокалом и образом посмеялись, но он вернулся снова. Как сложилась его судьба?

Мацевко в "Х-Факторе"

Именно программа "Х-Фактор" принесла Мацевко узнаваемость. Там он принимал участие неоднократно, однако дальше прослушиваний ему пройти так и не удалось. Первый раз он вышел на сцену с песней "Ой, чиє ж то жито?".

Зрители и судьи смеялись и аплодировали ему, вот только вокальные данные Андрея были не такими сильными, как хотелось бы. После выступления они попросили его еще спеть "Смереку", после чего попрощались с конкурсантом. Тот обвинил жюри в непрофессионализме и потребовал заменить судей.

Вторая попытка попасть в проект была с песней "Загребелля" в 2011 году. Судьи снова попросили его исполнить что-то ещё, и он выбрал композицию "Ти мене підманула", однако даже это не помогло ему пройти дальше.

Упорству Мацевко можно только позавидовать, поскольку он в третий раз пошел на "Х-Фактор"! Случилось это осенью того же 2011 года. Тогда он вышел на сцену с песней "Сіла птаха".

Третье поражение окончательно отбило у него желание принимать участие в талант-шоу, однако он стал зарабатывать выступлениями на свадьбах и корпоративах.

Скандалы с Андреем Мацевко

В 2015 году "звезда" талант-шоу попал в громкий скандал. В соцсетях он познакомился с 14-летним жителем Луцка и договорился с ним о встрече. На месте Мацевко уже ждали активисты группы "Анти-Педофилия-Луцк", которые допросили Андрея и подали заявление в полицию. Мужчина оправдался, что якобы и не думал о сексуальной связи с ребенком, а лишь хотел с кем-то пообщаться, потому что боялся оставаться один дома. Было досудебное разбирательство, но дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Еще один казус приключился с ним в 2021 году, когда Мацевко задержали в Киеве при попытке незаконно попасть в метро по поддельному пенсионному удостоверению.

Андрей Мацевко сейчас

После скандалов и длительной "тишины в эфире" Мацевко "ворвался" в украинский шоу-бизнес в 2021 году с авторской песней "Ровер їде". У клипа сейчас полтора миллиона просмотров!

На этом звезда Прикарпатья решил не останавливаться и выпустил еще один хит - "Пляцки". Он "зашел" немного хуже - набрал более 600 тысяч просмотров.

Известно, что несколько лет назад мужчина работал дворником в комунальном предприятии Ивано-Франковска. Со слов руководителя, Мацевко был едва ли не самым лучшим сотрудником:

"Знаете ли вы, что звезда "X-фактора" Андрей Мацевко работает на коммунальном предприятии "Муниципальная дорожная компания" рабочим по благоустройству? Он, по словам руководства, один из лучших и ответственных работников!"

За что сейчас живет Мацевко - неизвестно.

Реакция соцсетей

Комментаторы по-разному реагируют на музыку Мацевко. Некоторые говорят, что ему не стоит петь, так как у него нет никаких вокальных данных, а другие утверждают, что им очень нравится это "шоу".

Вас также могут заинтересовать новости: