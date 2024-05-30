Актриса была ярой путинисткой.

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая ушла из жизни в ночь на 30 мая, была фанаткой российского диктатора. Артистка поддерживала преступный режим Кремля.

До начала российско-украинской войны в 2014 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" неоднократно приезжала в Украину. В 2013 году Заворотнюк снялась в украинском шоу "Как две капли".

Режиссер проекта Виктор Андриенко ранее рассказывал, что звезда была очень растрогана гостеприимством украинцев и их отношением к ней. В частности, она говорила, что граждане всегда помогают друг другу, даже если на шоу они конкурируют. При этом она добавляла, что не встречала такой объединенности в РФ.

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Уже в 2017 году актрису внесли в базу "Миротворец". Дело в том, что знаменитость сознательно пересекла государственную границу Украины и незаконно гастролировала по аннексированному Крыму. Тем самым она поддержала оккупацию украинских территорий. На полуострове Анастасия выступала с комедийным спектаклем "Третий лишний".

При этом в 2019 году актриса опубликовала пост в Instagram, в котором поздравила Президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Она пожелала ему стать замечательным лидером страны.

Заворотнюк с 2019 года боролась с раком головного мозга. С тех пор актриса не появлялась в публичном пространстве. Следовательно, она молчала и о полномасштабном вторжении России в Украину. Ее дочь Анна писала, что мечтает о мире между соседними странами, но о войне не высказывалась.

Более того, Анастасию награждали государственной наградой от ФСБ. Российские СМИ ранее писали, что Путин опекал звезду и его постоянно информировали о ее состоянии.

О приверженности Заворотнюк к диктатору было известно еще из сериала "Моя прекрасная няня", где она сыграла роль Вики из Мариуполя. Тогда актриса говорила: "Я самая большая фанатка российского президента".

Как известно, здоровье знаменитости постоянно ухудшалось. Ее внешний вид сильно изменился и она вела затворнический образ жизни. Около месяца назад стало известно, что звезду погрузили в медикаментозный сон. С опухолью головного мозга Анастасия боролась 5 лет.

Напомним, ранее была раскрыта неприятная правда об Анастасии Заворотнюк.

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