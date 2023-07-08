Российская актриса, как оказалась, часто показывала характер и поражала окружающих своим поведением.

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк уже много лет не появляется на публике на фоне слухов о своей болезни. По данным СМИ, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" онкология.

И пока семья Заворотнюк продолжает отмалчиваться, неприятную правду о ней раскрыл стилист Александр Рогов. Он рассказал, какой была актриса до своей болезни. Оказалось, она была надменной и требовательной.

По словам Рогова, который поделился воспоминаниями с росСМИ, он работал вместе с Заворотнюк на съемках рекламы. Актрисе привезли вещи из популярных масс-маркетов. Однако ей это не понравилось. Наряды от Zara и Massimo Dutti показались Заворотнюк слишком дешевыми.

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"Я ношу только люкс! Хочу сниматься в люксе!" - цитирует Рогов Заворотнюк.

В итоге актрису обманули. Стилисты попросту отпороли брендовые бирки со своих вещей, а затем пришили их на те же наряды, от которых отказалась Заворотнюк. Она не заметила, что ее попросту проучили.

"О! Другое дело. В этом я сниматься буду", - сказала Заворотнюк.

По словам стилиста, у актрисы были странные претензии, она требовала люксовые наряды для рекламы обычного шампуня. Это его удивило.

Что с Анастасией Заворотнюк

В 2019 году стало известно, что Заворотнюк попала в больницу. СМИ сообщали о серьезной болезни, тогда впервые появились версии о том, что у актрисы рак. В 2020 году в РФ впервые официально озвучили страшный диагноз Заворотнюк - у нее диагностировали глиобластому.

Друзья актрисы рассказывали, что она потеряла волосы и передвигается на инвалидной коляске. Недавно ее коллега заявил, что внешний вид Заворотнюк оставляет желать лучшего.

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