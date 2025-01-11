Последние годы она боролась с тяжелой болезнью.

Российская актриса театра и кино, бывшая жена Михаила Ефремова - Евгения Добровольская - умерла. Ей было 60 лет.

Как пишут росСМИ, причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой она боролась последние годы.

"Актриса Евгения Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности, которая наступила, предварительно, на фоне онкологического заболевания. В 2024 году она сильно похудела. Появились слухи о ее диагнозе. Окончательные причины смерти назовут позже, после экспертизы", - отмечают росСМИ.

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К слову, Добровольская снималась во многих российских и украинских фильмах. Однако ее имя было внесено в базу "Миротворца" из-за незаконной гастрольной деятельности на территории аннексированного Крыма.

Что известно о Евгении Добровольской

Евгения много лет работала в театре "Табакерка" у Олега Табакова, а затем в "Современнике-2" у Михаила Ефремова.

В 1980-х годах снималась в Украине. Среди фильмов с ее участием были киноленты "Пока не выпал снег", "В одну единственную жизнь", "Когда мне будет 54 года", "Первый этаж", "Участок" и другие.

За свою актерскую карьеру получила много наград, как в стране-агрессоре, так и на международных фестивалях.

Напомним, ранее умерла актриса фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная.

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