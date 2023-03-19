Жизнь знаменитостей состоит не только из цветов от поклонников и отдыха на островах. Их работа наполнена интересными, а иногда и опасными событиями.

Недавно украинская телеведущая Надежда Матвеева травмировалась во время съемок сюжета о женщине, которая защищает Украину на фронте. Матвеева рассказала, что общалась с женщиной-снайпером и отправилась на полигон, чтобы попробовать пострелять.

Там оптический прицел винтовки во время выстрела отскочил прямо в лоб Надежде. Врачи наложили звезде швы.

Похожие истории травматизма во время рабочего процесса есть у многих наших звезд. Рассказываем о самых известных.

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Тарас Цимбалюк

Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" во время съемочного процесса получил рассечение и закрытый перелом носа, после чего его ожидал больничный режим. Как рассказывал в своем блоге актер, случилось это во время съемки сцены с дракой.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать... Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос... Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день. Как результат: закрытый перелом носа, наложили швы, так еще у меня и рассечение", - писал актер.

Тогда ему приписали препараты для восстановления, а также назначили мониторинг, чтобы нос правильно сростался.

Цимбалюк отметил, что, конечно, данный инцидент очень расстроил продюсеров и съемочную группу, однако от таких случаев никто не застрахован.

Мишель Андраде

Певица и актриса боливийского происхождения тоже имеет печальный опыт - она травмировалась во время съемок тревел-шоу "Орел и решка" в Словении. Как рассказывала в своем блоге знаменитость, инцидент произошел во время работы в горной местности, где та случайно упала. В результате - ушибы руки и ноги, открытые раны.

Анна Тринчер

Певица и звезда сериала "Школа" в 2022 году упала с лестницы. Произошло это во время подготовки к концерту. Ушиб был настолько сильным, что Анне потребовалась помощь медиков.

"Больше всего я была расстроена из-за того, что на следующий день у меня съемка очень важного клипа. Ночная смена, в которой будут танцевальные части, в которой абсолютно все образы будут на каблуке, а также перед этим у меня концерт, где тоже абсолютно все я буду танцевать на каблуке. И я была очень расстроена, просто хотелось плакать", - вспомнила Тринчер этот неприятный опыт.

Оля Полякова

Грустная история приключилась с ней в 2021 году во время съемок развлекательного шоу "Кто сверху?". Тогда, по словам певицы, ее заставили прыгать на каблуках, из-за чего та получила растяжение связок.

Больше всего Полякову расстраивал тот факт, что у нее в ближайшие дни должно было быть сразу несколько концертов. А, как известно, на своих мероприятиях она выкладывается на полную не только с вокалом, но и с танцами, а еще Оля всегда выходит на сцену на высоких каблуках.

Jerry Heil

В 2022 году во время концерта в Тернополе артистка упала в оркестровую яму. Инцидент попал на камеру. На видео видно, как певица уверенно шагает по сцене. Судя по всему, ее ослепил свет софитов, из-за чего она не заметила яму.

В результате - сотрясение мозга, перелом ребра и множественные ушибы. Отходила от этого концерта Jerry Heil еще очень долго.

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