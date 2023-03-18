Ведущая хотела попробовать стрелять.

Украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая вчера напугала фанов новостью о том, что травмировала лицо, рассказала об инциденте. Как оказалось, она получила немало поддержки, однако не обошлось без хейтеров, которые написали: "Надеюсь, конь копытом задел?".

Матвеева отреагировала на негативный комментарий от подписчицы. Она отметила, что ее очень удивляет такая реакция. Впрочем, ведущая решила не зацикливаться на хейтерах, а рассказала, что же с ней произошло.

Как оказалось, Матвеева травмировала лицо во время съемок. Ведущая хотела попробовать стрелять.

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"Мы снимаем историю женщин, которые защищают Украину. Одна из героинь - снайперша Ирина. Вместе с ней мы отправились на полигон для того, чтобы я посмотрела, как снайпер стреляет из винтовки, и попыталась сама это сделать. Я старалась быть осторожной, но из-за моей неопытности оптический прицел винтовки во время выстрела отскочил и ударил мне в лоб", - сообщила Матвеева в социальных сетях.

После того, как ведущая получила травму, она не могла сразу обратиться к врачу. Однако уже впоследствии Матвеева получила помощь специалиста, ей наложили швы.

"Съемки мы завершили, а потом уже я отправилась к врачу, он наложил мне швы. Для моей работы этот шрам немного лишний. Но меня позабавил комментарий, что я нынче как Гарри Поттер. И вообще, большое спасибо вам за поддержку", - добавила ведущая.

Напомним, вчера Матвеева получила травму до крови. Однако это не помешало ей появиться в кадре.

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