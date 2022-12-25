Алиса приняла сознательное решение разговаривать на украинском.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что ее младшая дочь Алиса решила перейти на украинский язык. Девочка настолько этим увлеклась, что уже даже звездную маму поправляет, если та что-то неправильно говорит.

"Невозможно сказать ни один русизм. Она исправляет каждую фразу. Довела всех до бешенства уже. В быту ты можешь что-то сказать, а она исправит каждое слово. Она в Великобритании не занимается украинским, но общается с дочерью Михаила Ясинского. Они в одной группе. Теперь говорит лучше всех на украинском в нашей семье", – сказала Полякова в программе "Завтрак с 1+1".

Также знаменитость отметила, что ее 11-летняя дочь стала настоящей патриоткой. Украшая новогоднюю ёлку, вместо привычной звезды она повесила на дерево сине-желтый флаг.

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Напомним, ранее Оля Полякова с Машей Евросининой попали в языковой скандал. До полномасштабного российского вторжения они вели свое шоу "Взрослые девочки" на русском языке, после - тоже. Поклонники начали критиковать их за это, однако те убеждали, что им некомфртно шутить на украинском. Позже они все таки перешли на государственный язык.

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