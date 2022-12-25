Украинская певица Оля Полякова рассказала, что ее младшая дочь Алиса решила перейти на украинский язык. Девочка настолько этим увлеклась, что уже даже звездную маму поправляет, если та что-то неправильно говорит.
"Невозможно сказать ни один русизм. Она исправляет каждую фразу. Довела всех до бешенства уже. В быту ты можешь что-то сказать, а она исправит каждое слово. Она в Великобритании не занимается украинским, но общается с дочерью Михаила Ясинского. Они в одной группе. Теперь говорит лучше всех на украинском в нашей семье", – сказала Полякова в программе "Завтрак с 1+1".
Также знаменитость отметила, что ее 11-летняя дочь стала настоящей патриоткой. Украшая новогоднюю ёлку, вместо привычной звезды она повесила на дерево сине-желтый флаг.
Напомним, ранее Оля Полякова с Машей Евросининой попали в языковой скандал. До полномасштабного российского вторжения они вели свое шоу "Взрослые девочки" на русском языке, после - тоже. Поклонники начали критиковать их за это, однако те убеждали, что им некомфртно шутить на украинском. Позже они все таки перешли на государственный язык.