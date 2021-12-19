В программе "Хто зверху?" с помощью фотошопа показали, как украинские знаменитые женщины выглядели бы в мужском обличии. Певицу Настю Каменских изобразили в образе мексиканца, а Тину Кароль сделали очень милым парнем.
Настя Каменских
С помощью фотошопа певице Насте Каменских сделали бороду и усы. Она в мужском обличии выглядит мужественно и достаточно сексуально.
Тина Кароль
Участники шоу отметили, что Тина Кароль в мужском обличии напоминает звезду новогоднего фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.
Джерри Хейл
Молодой артистке Джерри Хейл в фотошопе добавили густую прическу и усы и с бородой. При этом на фото можно рассмотреть ее черты лица.
Оля Полякова
Певица Оля Полякова и в женском, и в мужском обличии выглядит достаточно эффектно. Участники программы узнали звезду по улыбке.
Наталья Могилевская
Артистка Наталья Могилевская так же как и Полякова отлично выглядела бы в роли мужчины. Густые волосы и брови, легкая небритость и милая улыбка - кажется, это супер.
Напомним, ранее Леся Никитюк призналась в любви "холостяку" Заливако в эфире шоу "Хто зверху?"
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