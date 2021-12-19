С помощью фотошопа можно изменить внешность человека.

В программе "Хто зверху?" с помощью фотошопа показали, как украинские знаменитые женщины выглядели бы в мужском обличии. Певицу Настю Каменских изобразили в образе мексиканца, а Тину Кароль сделали очень милым парнем.

Настя Каменских

С помощью фотошопа певице Насте Каменских сделали бороду и усы. Она в мужском обличии выглядит мужественно и достаточно сексуально.

Тина Кароль

Участники шоу отметили, что Тина Кароль в мужском обличии напоминает звезду новогоднего фильма "Один дома" Кевина Маккаллистера.

Джерри Хейл

Молодой артистке Джерри Хейл в фотошопе добавили густую прическу и усы и с бородой. При этом на фото можно рассмотреть ее черты лица.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова и в женском, и в мужском обличии выглядит достаточно эффектно. Участники программы узнали звезду по улыбке.

Наталья Могилевская

Артистка Наталья Могилевская так же как и Полякова отлично выглядела бы в роли мужчины. Густые волосы и брови, легкая небритость и милая улыбка - кажется, это супер.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась в любви "холостяку" Заливако в эфире шоу "Хто зверху?"

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Автор: Диана Могилевич