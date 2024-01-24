Мужчина долгое время скрывал свой диагноз.

Американский актер Марк Руффало, который известен по роли Халка в киноленте "Мстители", рассказал историю о том, как у него обнаружили опухоль в мозге. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2001 году Марк обратился к врачам после того, как ему приснился страшный сон. По словам актера, он проснулся со странным ощущением, что надо проверить состояние здоровья. В тот же день он пошел в больницу и прошел обследование. Так все и началось.

"Медсестра вызывает врача, я слышал, как они разговаривают в другой палате. Она приходит, она как зомби, и говорит: "У тебя за левым ухом опухоль размером с мяч для гольфа, и мы не знаем, что это такое". Мы не можем сказать, пока не проведем биопсию", - сказал мужчина.

Видео дня

Впоследствии ему сказали, что это опухоль в мозге. Она оказалась доброкачественной, однако Марк нуждался в операции.

Актер долгое время держал в тайне свой диагноз от беременной в то время жены, ведь боялся, что это может повлиять на ее самочувствие. Только после рождения первенца мужчина честно сказал о проблеме.

"Когда я сказал об этом Санни, она сначала подумала, что я шучу. А потом просто расплакалась и сказала: "Я всегда знала, что ты умрешь молодым", - вспомнил он.

Руффало сделали операцию и удалили опухоль, однако были осложнения.

"Я не слышал полностью на одно ухо, и когда я проснулся, половина моего лица была полностью парализована. Я даже не мог закрыть глаза", - рассказал актер.

Через полгода паралич прошел, а слух вернулся.

Напомним, недавно у короля Чарльза III нашли доброкачественное образование. Однако мужчина вовремя прошел обследование и ляжет в больницу в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: