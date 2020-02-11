В сериале "Паразиты" может сыграть Марк Руффало

В настоящее время только ведутся переговоры с актером.

Режиссер Пон Джун-Хо и канал HBO хотят видеть актера Марка Руффало, известного по роли Халка, в новой телеадаптации "Паразитов".

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Как сообщает Collider, пока только ведутся переговоры, но корейский режиссер уже общался с актером. Канал HBO не подтвердил информацию - заявил, что производство находится в ранней стадии, поэтому говорить о чем-то с уверенностью рано, передает 112.ua.

Также не раскрывается возможная рольМарка Руффало. "Было бы замечательно. Пон великолепный, люблю его. Он произнес на Оскаре прекрасную речь, снял отличный фильм и я бы с радостью сыграл в сериале. Пока ничего не решено, но я бы поучаствовал. Было бы здорово", - прокомментировал слухи сам Руффало.

Как сообщал УНИАН, фильм "Паразиты" Пон Чжун-Хо рассказывает о бедной семье, обманом попавшей на работу к богачам. В этом году лента "Паразиты" завоевали четыре статуэтки "Оскар" в главных номинациях, в том числе в категории "Лучший фильм".