Девушка значительно похудела за последнее время.

Американская светская львица и модель Ким Кардашьян известна своими пышными формами. О ее ягодицах уже слагают песни, а многие девушки хотят быть похожими на нее. Именно благодаря своей фигуре Кардашьян стала эталоном красоты.

Известно, что после развода с рэпером Канье Уэстом Ким похудела. То ли на этом отразился стресс, то ли она просто решила взять себя в руки - неизвестно. Но итог один: Кардашьян стала выглядеть еще лучше.

На новых снимках, опубликованных в ее блоге в Instagram, можно заметить, что у Ким стала уже талия, а ножки - стройнее. Для фотосессии она надела бежевые топ и мини-шорты. Ручками она собрала пряди волос.

Кроме того, Ким засветила сочную грудь, которая слегка оголилась, когда она подняла руки.

Поклонники отметили, что девушка выглядит потрясающе: "Красотка", "Ничего себе", "С годами становишься только лучше", "Нереальная".

Напомним, ранее Ким Кардашьян случайно засветила обнаженную грудь.

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