Модель попала в курьезную ситуацию во время съемок.

41-летняя американская светская львица, модель и предприниматель Ким Кардашьян угодила в курьезную ситуацию. Во время съемок в полупрозрачном нижнем белье Ким засветила обнаженную грудь.

Так, в инста-сториз она показала несколько кадров с примерки нижнего белья. На одном из видео она предстала в черном полупрозрачном комплекте, сквозь который просвечивалась ее грудь.

Изначально Ким и сама не заметила, что у нее выпал из бюстгальтера сосок, но когда она обратила внимание на эту неловкую ситуацию, попыталась ее исправить. Кардашьян прикрыла интимное место сердечком, а затем и рукой.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые вышла на красную дорожку со своим бойфрендом-красавчиком.

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