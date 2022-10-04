Сергей Лавров обвинил Меладзе в том, что он зарабатывал деньги на встречах солисток группы с богатыми мужчинами.

Российский продюсер Сергей Лавров заявил, что его коллега, продюсер и композитор Константин Меладзе "подкладывал" солисток группы "ВИА Гра" под богатых мужчин.

Такое заявление он сделал в комментарии росСМИ, говоря о Вере Брежневой, Анне Седоковой и Надежде Мейхер.

"Миллиардеры готовы были платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Да не то чтобы пели, а как в том анекдоте: "Ты просто ходи". Я слышал от знакомых, что некоторые девочки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами. Такие переговоры якобы вел их продюсер. Как говорится, встреча тет-а-тет. У меня были знакомые, которые мне говорили: "Было дело, мне повезло"", - сказал Лавров. Видео дня

По его словам, солистки легендарной женской группы зарабатывали копейки, так как почти всю сумму клал себе в карман именно продюсер. При этом Меладзе не жалел средств для создания богемных образов девушкам.

"Продюсер Костя Меладзе был эдаким Карабасом-Барабасом: набрал девочек из бедных украинских семей, одел, обул, а они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться - разделись. Огромные деньги вкладывались в их клипы, таким образом создавался богемный образ эдаких богинь", - поделился Лавров.

Секс-скандал вокруг Константина Меладзе

Ранее опальная певица Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим. На уточняющий вопрос о том, какие именно условия ей во время сотрудничества ставил Меладзе, певица отвечала уклончиво. Спустя какое-то время она заявила, что ее слова перекрутили.

Об этом же рассказала и украинская певица Оля Полякова. Только она от своих слов не стала отказываться.

"Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить подобное предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать", - заявила Полякова.

При этом сам Меладзе никак не прокомментировал этот инцидент.

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