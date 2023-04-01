Телеведущая раскрыла подробности семейной жизни.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Украине, но в такое сложное для своей страны время встала на сторону России, впервые рассказала о проблемах в семье. РосСМИ сообщают, что Тодоренко хотела развестись с супругом Владом Топаловым, но тот якобы заявил, что ни при каких условиях развод не даст.

"Во время ссоры я выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - поделилась в разговоре с журналистами Регина.

Она также рассказала, что обращалась к семейному психологу, чтобы попытаться сохранить брак.

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"Наш семейный психолог однажды дала нам хороший совет: запланируйте в своем календаре свидания друг с другом. Сначала это показалось чем-то диким: что мы, встретиться не можем? А оказалось, это не так уж и просто - вспомнить себя в первые месяцы знакомства и говорить друг с другом не только о детях. Но именно такие свидания возвращают тот крепкий фундамент, на котором и держатся отношения", - сказала экс-звезда шоу "Орел и решка".

Напомним, после того, как Россия напала на Украину, Регина Тодоренко продолжала цинично молчать, транслируя в своем Instagram-блоге "идеальную жизнь" и быт. За это почти все украинские поклонники назвали ее предательницей и отвернулись от нее.

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