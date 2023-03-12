Супруг молчуньи, которая предала Украину, вскрыл проблемы в их семье.

Российский певец Влад Топалов публично высказался о том, что ему не нравится в жене - предательнице Украины Регине Тодоренко. Молчунья, как оказалось, не устраивает его как мать для их общих детей.

В эфире российского телешоу Топалов не только обругал Тодоренко, но еще и унизил их 4-летнего сына Михаила. Певец не стеснялся говорить о своих претензиях.

Так, Топалов крайне недоволен тем, что Тодоренко отдала их сына в актерскую школу. По словам певца, его ребенок "странный" и даже ленивый.

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"Мой сын стеснительный, ленивый, с очень странным характером. Очень красивый, очень добрый, на самом деле, но его невозможно заставить делать ничего. Он не хорошист. С ним даже сфотографироваться невозможно", - заявил муж молчуньи.

По словам Топалова, ребенок часто выводит его и Тодоренко из себя. Певец пытается спасать ситуацию, однако воспитывать наследника в строгости у него не получается. Помимо этого, проблем добавляет их полугодовалый сын, которого Тодоренко цинично назвала Миром (Мирославом) на фоне своего молчания о полномасштабной войне против Украины.

"Спасаю жену и своих детей. Каждый день. От недосыпания, от голодания, от детоубийства, от всего подряд. С 6 утра и до 12 ночи", - пожаловался муж предательницы.

Помимо этого, Топалов сравнил старшего сына с собой и отметил, что тот "мерзкий". Это он якобы перенял у него.

"Я начал понимать, почему он такой мерзкий, как я бываю. Я же себя знаю. Я стал давать ему свободу, поэтому вместо того, чтобы давить и ломать, я жалею его", - заявил Топалов.

Напомним, ранее Тодоренко попыталась высказаться о полномасштабной войне, но вместо этого выдала цитату о национализме.

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